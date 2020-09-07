Эксперт рассказала, как часто туристы покупают страховки от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2e73bcb4-f1b9-11ea-a0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, покупают ли планирующие отдохнуть в Турции россияне страховки, которые покрывают лечение коронавируса.

По её словам, чаще всего путешественники понимают необходимость соблюдения мер безопасности.

В подавляющем большинстве российские туристы вылетают в Турцию со страховкой, покрывающей лечение от коронавируса, — сообщила она.

При этом Осипова отметила, что многие из них уже перенесли COVID-19 в лёгкой форме.

Она также рассказала, что турецкие власти приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Среди них измерение температуры в аэропорту, правила дистанцирования на пляжах, у бассейнов и в ресторанах. Однако, подчеркнула эксперт, туристы и сами должны следить за своим здоровьем.

Результат может быть плачевный, если сами путешественники не будут заботиться о собственной безопасности, — сказала она.

Комментируя заявление губернатора провинции Анталья Эрсина Языджи о том, что из более чем 336 тысяч россиян, посетивших регион после возобновления авиасообщения, только у восьми был обнаружен коронавирус, Осипова отметила, что это очень позитивная статистика, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что штрафы в десятки тысяч рублей грозят вернувшимся из Турции туристам из-за трудновыполнимых требований Роспотребнадзора.