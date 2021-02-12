Эксперты рассказали, чем грозит пенсионерам реформа ПФР

https://static.news.ru/photo/62580726-6d9a-11eb-93e8-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Реформа Пенсионного фонда, связанная с объединением с другими госфондами, не сулит положительных изменений для пенсионеров. Такого мнения придерживается преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко.

По его словам, участие государства в этом процессе может привести к коррупции.

Любая реформа, связанная с сохранением или созданием любой государственной системы там, где она не требуется, неизбежно будет приводить к изменениям к худшему, — приводит мнение экономиста URA.RU.

В том, что ничего существенного происходить не будет в результате реформы ПФР, уверен доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. По его словам, финансовая модель организации на протяжении достаточно долгого времени показала низкую эффективность. И для россиян ничего не изменится.

Содержательно на выплатах может сказаться, если меняется возраст выхода на пенсию, меняется формула начисления. Этого пока ничего происходить не будет, — отмечает эксперт.

Накануне стало известно об отставке главы ПФР Максима Топилина. Политологи связали его уход с грядущей реформой Пенсионного фонда. Новым главой организации стал глава Фонда социального страхования Андрей Кигим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с Пенсионным фондом России явно происходит что-то неладное. Сначала стала появляться информация, что бывший глава Минтруда Максим Топилин, возглавивший в кабинете министров Мишустина ПФР, уйдёт в отставку. Не прошло и дня, как правительство официально объявило нового хранителя пенсий россиян.