Эксперты пояснили, почему замужних россиянок больше, чем женатых россиян

https://static.news.ru/photo/916ac082-c0b9-11ea-a744-fa163e074e61_660.jpg Фото: opertv /pixabay.com

Аналитики Медиаофиса Всероссийской переписи населения посчитали количество замужних женщин и женатых мужчин и выяснили, что существует разница между числом замужних россиянок и женатых россиян.

Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения числа зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится жить в официальном браке. При этом увеличивается срок совместной жизни до свадьбы и растет популярность супружеского союза, — привели сообщение специалистов в ПРАЙМ.

Эксперты объяснили, что выявленная разница связана с различием в мужской и женской психологии или в логике. Дело в том, что женщины, даже находясь в незарегистрированном браке, считают, что они замужем, а мужчины считают себя холостяками.

Данные по незарегистрированным бракам можно получить только с помощью переписей населения. Интересно, что женщины, состоящие в гражданском браке, чаще считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками, — пояснили специалисты.

Аналитики Медиаофиса отметили, что подобная тенденция примечательна не только для России, но и во многих странах.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы предложил выдавать молодожёнам социальное жильё с возможностью его последующей приватизации. Его впечатлила «устрашающая» статистика разводов в России, и он убеждён, что государству необходимо бросить все силы на укрепление института брака.