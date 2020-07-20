Эксперт заявил о сохранении опасности подъёма заболеваемости COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/8784f45c-c983-11ea-9771-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Вероятность подъёма заболеваемости коронавирусом в России сохраняется, достигнутые результаты нужно закрепить вакцинацией, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, ежедневно директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус говорит о том, что подъём только наступает, так как пик заболеваемости ещё не прошёл.

Достаточно десятка бессимптомных больных, которые появятся, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию, — отметил Гинцбург.

Он подчеркнул, что в настоящее время случаев заражения гораздо меньше, однако ситуация, когда появляются новые заболевшие и погибшие, не устраивает специалистов. Эксперт уточнил, что в соседних республиках всё только начинается.

Те успехи, которых мы громадным трудом достигли в результате карантинных мероприятий, безусловно, надо срочно закреплять вакцинацией, — считает учёный.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии возобновления международного авиасообщения на ситуацию с COVID-10 в стране, Гинцбург заявил, что государство принимает все необходимые меры, чтобы обстановка не ухудшилась. Он пояснил, что власти всё время находятся в очень сложной ситуации, чтобы «не положить экономику „в ноль“», и тогда гражданам «будет ещё хуже всякого коронавируса», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, что вторая волна коронавируса в России ожидается осенью, при этом она будет гораздо слабее первой. Он предупредил, что вместе с COVID-19 придут и сезонные заболевания, так как у школьников и студентов закончатся каникулы, сезон отпусков завершится и люди выйдут на работу.