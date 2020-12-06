Эксперт сообщил о появлении в России сверхраспространителей коронавируса

https://static.news.ru/photo/ff7bb92e-375a-11eb-8bb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов заявил, что в России всё чаще фиксируются «сверхраспространители» коронавируса. По его словам, это россияне, у которых COVID-19 активно размножается в организме.

При этом сами люди могут и не знать, что они инфицированы смертоносной заразой, пояснил Дурманов в беседе с радио Sputnik.

Всё больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса, — отметил эксперт.

Дурманов считает, что выявить сверхраспространителя по внешним признакам невозможно. Помочь может только тест ПЦР, однако проверять всех подряд не получится.

Так мы начнём любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что способ защиты от «сверхраспространителей» остаётся прежним — следует использовать маски и перчатки не только при контакте с явными больными, а всегда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что потеря обоняния вследствие коронавирусной инфекции может свидетельствовать о нарушении барьера, который защищает мозг от поражений. Недавно немецкие учёные выяснили способность коронавируса проникать в мозг через обонятельный эпителий — клетки в полости носа. Такое обоснование сделала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.