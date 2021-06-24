Юрист рассказала, почему нельзя принуждать вакцинироваться

Доктор юридических наук, профессор Людмила Айвар рассказала «Радио 1», что принуждать к вакцинации нельзя по закону.

По новым правилам, в Москве и Подмосковье прививку от коронавируса должны сделать не менее 60% сотрудников, работающих в торговле и сфере услуг. При этом работодатель вправе уволить работника, если тот отказывается прививаться. Однако подобный вид вакцинирования не соответствует нормам права, отмечает эксперт.

С точки зрения права добровольно-принудительная вакцинация, безусловно, не соответствует требованиям закона. <...> То, что происходит сейчас, является нарушением конституционного права, — сказала Айвар.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России остаётся добровольной. Люди, которые не хотят ставить прививку, «могут поменять работу».

Также российский телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале высмеял речь актёра Егора Бероева о принудительной вакцинации от COVID-19. Журналист пошутил, что в РФ могут появиться «города-берои», где привились меньше всего людей.