Эксперт рассказал, употребление какого меда может привести к отравлению Глава Союза пчеловодов рассказал, каким медом можно отравиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рододендровый мед опасен для человека, его употребление может привести к серьезному отравлению, заявил NEWS.ru председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин. Такой вид меда содержит ядовитое вещество андромедотоксин, обладающее нейротоксичным действием.

Но тут речь идет только о монофлерном меде (собранном с цветков одного растения, - NEWS.ru). Если там есть пыльца и нектар с других растений, то ничего страшного не будет, — отметил Капунин.

Он добавил, что отравиться можно и фальсификатом, ведь неизвестно, что туда могли добавить. В самых безобидных случаях это может быть цветочная пыльца, отходы производства сахарной свеклы — глюкозо-фруктозный сироп, кукурузная патока. Но в состав меда могут добавить и различные химические вещества.

Однако при нарушении правил хранения меда им отравиться нельзя, уверен эксперт.

Мед может потерять вкусовые и целебные качества, но вряд ли там образуются какие-то ядовитые вещества, которые приведут к отравлению, — добавил Валерий Капунин.

14 августа отмечается Медовый спас. В этот день православные христиане освящают мед, так как считают, что он будет обладать целительной силой. Помимо этого, пасечники начинают собирать его урожай именно с 14-го числа.