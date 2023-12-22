Эксперт рассказал о появлении у ВС РФ оружия мощнее «Искандеров» Эксперт Кнутов: планирующие бомбы дешевле и мощнее «Искандеров»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка «Искандер-М»

Бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) могут быть мощнее ракет «Искандер», заявил NEWS.ru директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он добавил, что себестоимость такого оружия получается относительно невысокой.

Бомбы с УМПК действительно стали очень грозной силой ВС РФ. Например, по своей разрушительной мощности ФАБ-1500 даже превосходит знаменитые «Искандеры». И при этом от нас не требуется каких-то больших вложений в разработку. Себестоимость такого оружия получается относительно невысокой. Ведь на старую бомбу, которая у нас уже есть, мы надеваем модуль планирования, рули, систему ГЛОНАСС, и все, — сообщил он.

Планирующие бомбы представляют собой обычные авиабомбы, дополненные аэродинамическими системами — комплектами из крыльев, которые крепятся в средней части бомбы, и управляемого хвостового оперения, позволяющего снаряду маневрировать после сброса. В сентябре стало известно об успешном применении ФАБ-1500 с УМПК. Для них пришлось разработать новый вариант модуля планирования и коррекции, что позволило увеличить их дальность в сравнении с остальными модернизированными ФАБ. Заявленная точность попадания бомбы составляет пять метров.

Одним из важных направлений при использовании УМПК стала битва за Авдеевку. По сообщениям с мест, ВСУ, которым в течение более чем года удавалось отражать атаки ВС РФ, начали нести тяжелые потери.