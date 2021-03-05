Эксперт рассказал, какое приложение нужно срочно удалить с телефона

https://static.news.ru/photo/fd548c10-995a-11e9-a30f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

«Очень опасное» приложение призвал удалить всех пользователей смартфонов, работающих на операционной системе Android, киберэксперт Зак Доффман. По его словам, программа, призванная защитить конфиденциальность человека, работает с точностью до наоборот.

В статье для журнала Forbes Доффман сообщил , что речь идёт о наборе бесплатных приложений SuperVPN, которые установили более ста миллионов раз. Эксперт обвинил приложение в том, что оно скрывает в себе вредоносное шпионское ПО и способствует утечке личных данных.

Зак Доффман обратил внимание на сообщение, поступившее в феврале от исследовательской группы CyberNews, о продаже на популярном хакерском трёх баз данных с данными об устройствах клиентов и учётными данными пользователей SuperVPN и сервисов GeckoVPN и ChatVPN.

В CyberNews предупредили, что в приложении Google Play есть ещё как минимум шесть других похожих приложений с одинаковыми описаниями и логотипами от разных разработчиков.

Доффман призывает всех желающих установить VPN выбирать известных разработчиков с проверенными отзывами и избегать бесплатных приложений.

VPN-сервисы подменяют настоящий IP-адрес клиента, предоставляя возможность посещать заблокированные интернет-ресурсы и частично скрывать данные о своих устройствах.

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