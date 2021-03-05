Эксперт рассказал, какое приложение нужно срочно удалить с телефона

«Очень опасное» приложение призвал удалить всех пользователей смартфонов, работающих на операционной системе Android, киберэксперт Зак Доффман. По его словам, программа, призванная защитить конфиденциальность человека, работает с точностью до наоборот.
В статье для журнала Forbes Доффман
Зак Доффман обратил внимание на сообщение, поступившее в феврале от исследовательской группы CyberNews, о продаже на популярном хакерском трёх баз данных с данными об устройствах клиентов и учётными данными пользователей SuperVPN и сервисов GeckoVPN и ChatVPN.
В CyberNews предупредили, что в приложении Google Play есть ещё как минимум шесть других похожих приложений с одинаковыми описаниями и логотипами от разных разработчиков.
Доффман призывает всех желающих установить VPN выбирать известных разработчиков с проверенными отзывами и избегать бесплатных приложений.
VPN-сервисы подменяют настоящий IP-адрес клиента, предоставляя возможность посещать заблокированные интернет-ресурсы и частично скрывать данные о своих устройствах.
Ранее россиянам объяснили, как вести беседу с телефонными продавцами. Об этом писал NEWS.ru.