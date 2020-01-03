https://static.news.ru/photo/7c91746c-2fd7-11ea-b814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Недобросовестные производители коньяка часто обманывают покупателей, искусственно завышая возраст напитка. Об этом сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По словам эксперта, некоторые производители добавляют в трёхлетний коньяк «несколько капель» 15-летнего и пишут, что ему девять лет.

Ещё его искусственно пытаются состарить с помощью древесных опилок. Вместо того чтобы выдерживать в дубовой бочке, как положено, этот процесс ускоряют, добавляя измельчённые опилки, — цитирует АГН «Москва» директора организации.

По его словам, в качественном и выдержанном коньяке гораздо меньше ощущается спирт. Кроме того, он отличается более мягким вкусом.

Ранее NEWS.ru писал, что вместо коньяка в российских магазинах часто можно встретить совершенно другой напиток. В лучшем случае это более дешёвый бренди, в худшем — и вовсе фальсификат, заявили эксперты. По данным Роскачества, подделкой является каждая третья бутылка. В составе этих напитков были найдены искусственные ароматизаторы и спирты невиноградного происхождения. Это связано с тем, что коньячный спирт самый дорогой, а его имитации делать проще и быстрее.

Коньячный спирт подменяют пшеничным и картофельным, они стоят в разы дешевле. Маскируют подделку красителями вроде жжёного сахара и ароматизаторами. За такое нарушение закона, оказывается, в России не наказывают. Это — лазейка для производителей.