Эксперт раскритиковал идею полного запрета алкоголя в поездах

https://static.news.ru/photo/dd4ac298-c1bf-11ea-9ad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин раскритиковал идею запретить продажу алкоголя в поездах. Он заявил, что проблема не в самом потребление спиртного, а в антисоциальном поведении, которое наступает далеко не у всех.

Только четверть правонарушений происходит в нетрезвом виде, тогда получается 80% совершается трезвыми людьми, давайте всем запретим. Странная логика, — заявил эксперт в беседе с Москвой 24.

Шапкин считает, что нельзя лишать человека права пользоваться поездом только из-за пары бокалов вина.

Если это поезд дальнего следования и пассажиры едут не одни сутки, почему они не могут зайти в вагон-ресторан и выпить. При условии, что после этого они не будут выходит за рамки приличий. Это просто смешно запрещать, — считает Шапкин.

Согласно действующему законодательству, употребление алкоголя в поездах разрешено только в вагонах-ресторанах, где допустима продажа напитков крепостью до 16,5%.

С инициативой полного запрета на алкоголь в поездах выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он мотивировал это тем, что пассажиры иногда переходят границы и устраивают конфликты на почве алкоголя. Общественник также призвал в усиленной форме контролировать граждан, которые проносят в вагоны заранее купленное спиртное. Он предложил тех, кто два раза попался на распитии в поездах, лишать права пользоваться железнодорожным транспортом на два года.

Год назад Хамзаев обратился к занимавшему тогда должность премьер-министра РФ Дмитрию Медведеву с предложением создать базу данных лиц, уже устраивавших дебоши на железной дороге, писал NEWS.ru.