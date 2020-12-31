Эксперт пояснил, является ли насморк признаком коронавируса

https://static.news.ru/photo/826a9c7c-4b53-11eb-b4ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Наличие насморка не может свидетельствовать о том, что у человека точно отсутствует COVID-19, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.

Не является, — отметил Фомин в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Так эксперт ответил на вопрос, является ли насморк признаком отсутствия у человека COVID-19. В то же время специалист подчеркнул, что в первую очередь следует обращать внимание на потерю обоняния и вкуса.

Медики выявили 27 747 новых случаев COVID-19 за последние сутки в России. За всё время пандемии в стране заразились 3 159 297 человек, выздоровели 2 554 340 (28 922 за минувшие 24 часа), умерли 57 019 (593).

Активных случаев на утро 31 декабря 2020 года — 547 938, сделано тестов на COVID-19 — около 90,6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что врач Коити Хирахата из Hirahata Clinic в Токио создаёт базу данных людей, страдающих от последствий коронавируса. По его словам, побочные явления после перенесённой инфекции порой намного страшнее самого заболевания.