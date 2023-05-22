Эксперт по маркетингу рассказала о тенденциях в наружной рекламе Эксперт по маркетингу Сурыгина рассказала об улучшении качества креативов в наружной рекламе

Фото: Allexander Makarov/Russian Look

В египетском Каире 19–22 мая состоялась конференция Go Up AdIndex Conference по теме «На пороге рекламной сингулярности», на которой обсудили будущее наружной рекламы. В мероприятии также приняли участие представители российского рынка рекламы. Директор по диджитал-стратегии и маркетингу оператора Gallery Марина Сурыгина отметила, что ожидается улучшение качества креативов цифровой наружной рекламы за счет использования нейросетей и грамотного перераспределения человеческих ресурсов.

Также, по ее словам, Россия начнет перенимать лучшие международные практики. Процесс покупки рекламодателем продолжит упрощаться, а медиаизмерения обеспечат постоянный мониторинг за результатами рекламной кампании. Кроме того, наружная реклама становится более персонализированной, а развитие технологий вскоре даст возможность создать наиболее точный портрет аудитории. При этом цифровизация рекламы станет ключевым драйвером повышения прозрачности рынка, подчеркнула Сурыгина.

Эксперт отметила, что объем программатик-закупок вырос на 50%. Самой эффективной оказалась наружная реклама, которая за это время успела превратиться в полноценный branformance-канал. Крупные операторы активно сотрудничают с отраслевыми регуляторами и малым бизнесом.

Краснодарский край ранее стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны, в частности, за 2022 год здесь количество цифровой наружной рекламы выросло более чем на 18%. Местные предприниматели смогут свободно корректировать в реальном времени свою рекламную кампанию.