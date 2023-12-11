Эксперт по этикету рассказала, что лучше подарить начальнику на Новый год Эксперт по этикету Трофименко: подарок начальнику должен быть нейтральным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подарок начальнику на Новый год должен быть нейтральным, рассказала преподаватель по этикету Полина Трофименко. В беседе с «Москвой 24» она уточнила, что это могут быть аксессуары для офиса, подарочные издания, изделия из стекла или мрамора, элитный чай или шоколад.

Можно выбрать что-то нейтральное: аксессуары для офиса и бизнеса, книги в дорогом оформлении или подарочные издания, изделия из стекла, мрамора, фарфора, элитный чай, кофе, шоколад, — посоветовала эксперт.

Если босс увлекается спортом, можно преподнести ему подарочный сертификат на посещение интересного для него мероприятия. Важно избегать личных вещей, например, парфюма, религиозной атрибутики, ювелирных изделий и одежды. Трофимова отметила, что также подарок нужно делать от всего коллектива, а не от одного сотрудника, чтобы это не воспринималось как взятка. По нормам этикета, предупредила эксперт, у начальника нельзя спрашивать, что он хотел бы получить на Новый год. Такой вопрос допустимо задавать только близким людям.

Психолог Наталья Наумова ранее посоветовала со всей ответственностью подходить к подарку для ребенка на Новый год, чтобы не разочаровать его. По ее словам, маленькие дети любят сюрпризы, поэтому при выборе подарка важно учитывать хобби ребенка.