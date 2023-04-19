Эксперт по цифровой безопасности предупредил о мошенничестве через ИИ Эксперт по цифровой безопасности Трухачев предупредил об использовании ИИ мошенниками

Фото: shutterstock

Мошенники все чаще применяют в своей противоправной деятельности искусственный интеллект (ИИ) и нейросети, рассказал специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев. Он пояснил «Царьграду», что теперь злоумышленникам не надо самостоятельно звонить, всю работу за них выполняют чат-боты.

Здесь уже по-настоящему возникает огромный риск автоматизированного взлома, автоматизированного мошенничества, когда уже человеческие ресурсы даже не будут задействованы. Нейросети, которые всегда находятся в процессе самообучения, будут делать все в автоматическом режиме, — уточнил эксперт.

Он отметил, что пока нет ни одного действенного способа бороться с такими видами мошенничества. По словам Трухачева, чат-бот ChatGPT за последнее время скачали около 100 млн человек, а ежедневно нейросеть используют около 13 млн человек. Эксперт добавил, что не всегда пользователи применяют чат-бот в благих целях.

Надо понимать, что этот чат-бот применяют и в недобрых целях. Да, решаются какие-то полезные задачи. Но это, кроме того, очень полезный и эффективный инструмент для всевозможных мошенников, — заключил Трухачев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что регулированию подлежат все сферы жизни человека, так что оно потребуется и для искусственного интеллекта. По его словам, при этом важно не принимать каких-то решений, которые сдерживали бы развитие.