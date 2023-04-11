Песков: искусственный интеллект придется регулировать

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Дмитрий Песков

Регулированию подлежат все сферы жизни человека, это норма, так что и для искусственного интеллекта (ИИ) оно потребуется, высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Важно при этом не сдерживать развитие ИИ, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Очень важно не принимать каких-то решений, которые сдерживали бы развитие в этой области. <...> Соответственно, так или иначе по мере того, как будет расширяться использование искусственного интеллекта, потребуется регулирование и этой сферы тоже, — сказал Песков.

В необходимости контроля над развивающимися технологиями ИИ уверены некоторые известные ученые, которые опасаются за безопасность человечества. Американский исследователь технологической сингулярности Элиезер Юдковский призвал вообще отключить любые нейросети ради спасения людей.

Сегодня стало известно, что чат-бот ChatGPT по запросу журналистов подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной. Нейросеть написала письма от лица федерального канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому.