Эксперт сообщил, в каком случае неприлично отправлять голосовое сообщение

https://static.news.ru/photo/8db1d7a4-4837-11eb-a220-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть россиян в качестве удобного способа общения часто использует аудиоформат. В таком случае жители нашей страны нередко доставляют дискомфорт своему собеседнику и даже могут поставить себя в неловкое положение. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Помимо любителей говорить в «персональный микрофон», есть и множество ярых противников голосовых сообщений. Причём негативная реакция россиян обоснованна — в таком формате слушать послание долго и неудобно. А если при этом ещё и прослушивать месседж без наушников, то дискомфорт возникает и у окружающих. Как пояснила эксперт по этикету, отправлять голосовые сообщения без разрешения собеседника нельзя. Если, конечно, речь не идёт о каких-либо форс-мажорных обстоятельствах.

Необходимо сначала узнать у своего собеседника, как он относится к голосовым сообщениям, и попросить разрешения на их отправку. Во всех остальных случаях это считается моветоном. Те, кто поддерживает подобный формат общения, аргументируют свою позицию, что так удобно. Это так, но с точки зрения отправителя. Получателю не всегда комфортно прослушивать подобное послание. Чтение напечатанного сообщения занимает меньше времени, да и сам отправитель старается лаконичнее изложить свои мысли, — добавила Альбина Холгова.

По словам специалиста, россияне порой слишком увлекаются и записывают 5–10 минутные сообщения, в которых много сумбура. В таком случае прослушивание подобного месседжа может стать настоящей пыткой для их получателя. Эксперт по этикету заключила, что всегда есть хорошая альтернатива — звонок. Только звонить коллегам, друзьям или знакомым нужно в определённые часы.

Как писал NEWS.ru, ранее Альбина Холгова перечислила подарки, которые россиянам не стоит дарить друг другу на Новый год. В этом списке оказались банальные презенты — дешёвые сладости, банные принадлежности и канцелярские товары. Вручая подобные подарки, россияне рискуют быть неправильно понятыми. По мнению специалиста, в таком случае у получателя скорее всего возникнет чувство, что вы не учитывали его интересы при подготовке сюрприза и просто купили его в спешке.