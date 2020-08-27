Эксперт оценила возможность развития гастротуризма в России

https://static.news.ru/photo/83d23730-e89f-11ea-a942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внутренний гастротуризм является перспективным направлением индустрии, для привлечения иностранных гостей требуется находить уникальные локальные продукты и вкусы, заявила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

По её словам, российские туристы тоже интересуются гастротуризмом по своей стране. Это становится значимой частью путешествий.

Надо искать какие-то свои пути и вырастать от лубочных мероприятий до знаковых международных. Я думаю, что в этом нам предстоит пройти определённый путь. Надо искать и хорошо обыгрывать местные блюда, — отметила Санаева в беседе с «Радио 1».

Эксперт также добавила, что иностранцы особо интересуются молочной продукцией России.

Ранее NEWS.ru писал, что с начала программы стимулирования туристических поездок по России граждане приобрели туры с услугой кешбэка на 900 млн рублей. Воспользовались возможностью приобрести путёвку с частичным возвратом средств порядка 50 тысяч человек.