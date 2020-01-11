https://static.news.ru/photo/93add4a6-35db-11ea-8b9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предупреждение операторов сотовой связи о повышении тарифов является вполне ожидаемым. По словам экспертов, это обычная практика, которая происходит ежегодно.

Масштаб трагедии невелик, более того, ничего сверхъестественного не происходит. Операторы в течение года 3-4 раза повышают стоимость услуг. Просто так получилось, что заметнее всего это происходит в конце года, — заявил ТАСС руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

В то же время директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что грядущее повышение коснётся 15–20% абонентов. Оно затронет тех россиян, кто имеет старые тарифные планы.

Конец года — обычная практика корректировки архивов и пересаживания на более дорогие тарифные планы. В течение года также бывают изменения, но они менее глобальные, как правило, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крупнейшие сотовые операторы анонсировали повышение тарифов. «МегаФон» изменит стоимость услуг связи уже в понедельник, 13 января. В компании пояснили, что изменения тарификации введены с учётом роста потребления клиентами услуг и не затронут широкий круг клиентов. Представители «ВымпелКома» («Билайн») аргументировали подорожание услуг затратами компании на реализацию требований законодательства и развитие инфраструктуры.