https://static.news.ru/photo/be9b3f06-35b7-11ea-8126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

«Мегафон» изменит стоимость услуг связи в понедельник 13 января, «Билайн» — 16 января.

В «Мегафоне» пояснили, что изменения тарификации введены с учётом роста потребления клиентами услуг и не затронут широкий круг клиентов. Представители «ВымпелКома» («Билайн») аргументировали подорожание услуг затратами компании на реализацию требований законодательства и развитие инфраструктуры, пишут «Известия».

В МТС и Tele2 пока не дают комментариев относительно возможного повышения тарифов.

Как писал NEWS.ru ранее, по данным Росстата, жилищно-коммунальные услуги в России в декабре 2019 года оказались на 4,3% выше уровня декабря 2018 года. При этом более всего подорожало водоотведение.