https://static.news.ru/photo/b66445a2-33b0-11ea-b647-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Росстата, жилищно-коммунальные услуги в России в декабре 2019 году оказались на 4,3% выше уровня декабря 2018 года. При этом более всего подорожала услуга водоотведения.

Как следует из доклада Росстата, стоимость жилищных услуг выросла на 3,1%, а коммунальных — на 5,1%. Холодное водоснабжение подорожало на 5%, горячее — на 4,1%, водоотведение — на 6%, отопление — на 4%, газоснабжение — на 3,7%, электроснабжение — на 4,2%.

Инфляция, по данным Федеральной службы госстатистики, в 2019 году составила 3%.

Как писал NEWS.ru, ресурсоснабжающие компании вскоре могут начать наказывать за повышение стоимости услуг ЖКХ. Соответствующий законопроект поручено подготовить Минстрою. Депутаты Госдумы считают, что особенно проблема завышения тарифов касается регионов. Изменения в статью 157 ЖК РФ, предполагающие штрафы за завышение тарифов, внесут на рассмотрение в сентябре 2020 года.