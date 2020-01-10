По данным Росстата, жилищно-коммунальные услуги в России в декабре 2019 году оказались на 4,3% выше уровня декабря 2018 года. При этом более всего подорожала услуга водоотведения.
Как
Инфляция, по данным Федеральной службы госстатистики, в 2019 году составила 3%.
Как писал NEWS.ru, ресурсоснабжающие компании вскоре могут начать наказывать за повышение стоимости услуг ЖКХ. Соответствующий законопроект поручено подготовить Минстрою. Депутаты Госдумы считают, что особенно проблема завышения тарифов касается регионов. Изменения в статью 157 ЖК РФ, предполагающие штрафы за завышение тарифов, внесут на рассмотрение в сентябре 2020 года.
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