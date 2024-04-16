Эксперт назвал долю мигрантов среди таксистов в РФ Глава профсоюза "Добро" Кодолов: при оттоке мигрантов РФ ждет дефицит таксистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если из России разом уедут все трудовые мигранты, то в стране возникнет дефицит таксистов, вырастут цены на услуги перевозчиков, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель московского профсоюза таксистов «Добро» Николай Кодолов. По его словам, сегодня в Москве почти половина работников такси – выходцы из стран Средней Азии. Об этом он рассказал комментируя зависимость этой отрасли от иностранной рабочей силы.

[Отток мигрантов] приведет к повышению цен, более долгому ожиданию автомобиля. Еще начнутся проблемы у таксопарков, потому что у них есть машины, а ездить на них просто некому будет. В целом, ничего хорошего не предвидится, если <...> будут предприняты какие-то конкретные действия, – сказал собеседник NEWS.ru.

Кодолов заметил, что уже сегодня на отечественном рынке такси наблюдается недостаток водителей. Если же страна останется без трудовых мигрантов, то этот дефицит составит 10-20%, а в отдельных городах и выше.

Ранее власти Новосибирской области установили на 2024 год запрет привлекать иностранных граждан для работы в такси. Также мигранты не смогут работать в розничной торговле напитками и табачными изделиями. До этого аналогичные запреты на работу в такси для мигрантов были установлены в Самарской и Магаданской областях.