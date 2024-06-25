Эксперт обвинил ВСУ в ежедневных подрывах на минах мирных харьковчан Марочко: гражданские под Харьковом почти ежедневно подрываются на минах ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мирные жители Харьковской области почти каждый день подрываются из-за хаотичного минирования территории ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, большинство случаев происходит на удалении от линии соприкосновения.

Из-за хаотичного минирования ВФУ местности в Харьковской области продолжают гибнуть мирные люди, — заявил Марочко.

Он добавил, что ситуация приобретает катастрофический характер. В то же время украинская сторона пытается приписывать соответствующие инциденты российским ВС. Марочко пояснил, что эпизоды выдаются либо за обстрелы, либо за дистанционное минирование.

Также сообщалось, что взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что власти выясняют, где именно произошел инцидент. Ночью 25 июня в Харьковской области, как и на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, Воздушно-космические силы России нанесли удар по расположениям украинских войск в населенном пункте Липцы на Харьковском направлении, сообщал вечером 22 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ не комментировало эти сведения.