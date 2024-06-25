В Харькове зафиксированы взрывы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Общественное». Подробности не приводились. Эту информацию в Telegram подтвердил мэр города Игорь Терехов. Он добавил, что власти выясняют, где именно они произошли.

Позже он проинформировал жителей Харькова о еще одном взрыве. В Харьковской области, как и на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушно-космические силы России нанесли удар по расположениям украинских войск в населенном пункте Липцы на Харьковском направлении, сообщал вечером 22 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Telegram-канал Fighterbomber писал, что Вооруженные силы России применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в ходе проведения специальной операции на Украине. Он также опубликовал кадры мощного взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По мнению военного эксперта, специалиста по армиям НАТО Александра Артамонова, Россия сейчас ведет равномерное наступление по всей линии фронта. За исключением Волчанска и участков в Херсонской области, линия фронта шириной 600–700 километров продвигается вперед, отметил он. Сейчас происходит скорее системный сдвиг линии фронта на запад в ожидании решительного броска и, возможно, обвала украинского фронта, допустил эксперт. Артамонов допустил, что наступление армии России на Харьковском направлении — это не отвлекающий маневр.