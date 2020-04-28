Эксперт назвала плюсы введения обязательной регистрации мобильных телефонов

Координатор рабочей группы «Связь и IT» при правительстве РФ Ирина Левова уверена, что внедрение обязательной регистрации мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) позволит пресечь импорт серых устройств на российский рынок.
Об этом она
То есть не в чемодане будут привозить телефоны, без гарантий качества и выдавать их за оригинальные, а все-таки будут официально произведенные аппараты, — заявила Левова.
Кроме того, в случае принятия законопроекта, гражданам будет проще заблокировать телефон при его потере, так как после привязки устройства к сим-карте пользователь сможет заблокировать его в салоне любого оператора связи, предъявив паспорт.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в России может быть введена обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI). Регистрация может появиться уже в июле 2021 года.
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