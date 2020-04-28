Эксперт назвала плюсы введения обязательной регистрации мобильных телефонов

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Координатор рабочей группы «Связь и IT» при правительстве РФ Ирина Левова уверена, что внедрение обязательной регистрации мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) позволит пресечь импорт серых устройств на российский рынок.

Об этом она рассказала изданию «Москва 24». По её словам, благодаря этому «в Сети у нас будут работать только те устройства, которые имеют белый IMEI».

То есть не в чемодане будут привозить телефоны, без гарантий качества и выдавать их за оригинальные, а все-таки будут официально произведенные аппараты, — заявила Левова.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, гражданам будет проще заблокировать телефон при его потере, так как после привязки устройства к сим-карте пользователь сможет заблокировать его в салоне любого оператора связи, предъявив паспорт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России может быть введена обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI). Регистрация может появиться уже в июле 2021 года.