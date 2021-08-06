Эксперт назвал причины действий пары сатанистов из Москвы

На фоне новости о семейной паре, которая убивала и ела людей, эксперт РАН Роман Лукин предположил, что могло заставить их делать подобное. В частности, это психические расстройства, наркомания и увлечение компьютерными играми. Об этом передаёт «Царьград».

Геймеры попадают в мир, в котором можно делать абсолютно всё, в том числе убивать, — отметил эксперт.

Поэтому такие люди по большей части имеют различные психиатрические диагнозы и увлечение компьютерными играми, что в данном случае, ни к чему хорошему не приводит. Люди погружаются в виртуальный мистический мир и уходят от реальности. Постепенно человек теряет ориентиры, ценности, нормы морали, отметил специалист.

Кроме того, с появлением Интернета и компьютерных игр упростился доступ человека в иной мир, который отрывает от религии, заставляя делать непонятные поступки, резюмировал Лукин.

Пара московских сатанистов призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии. Изначально пару задержали за наркотики, однако уже на допросе молодые люди признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме.