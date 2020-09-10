Эксперимент по запрету продажи алкоголя в городах стартует в России

https://static.news.ru/photo/1917ef4e-f3f7-11ea-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение «Трезвая Россия» и Общественная палата России выступили с инициативой запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов. Но и этим не собираются ограничиваться общественники: они предлагают вынести спецмагазины с алкогольной продукцией за пределы населённых пунктов.

Инициаторы собираются опробовать свою идею в пяти регионах России. Это будут Приморский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Сахалинская и Магаданская области, сообщает издание «Говорит Москва».

Идея убрать алкоголь из продуктовых магазинов в алкомаркеты не нова. Так, два года назад депутаты предлагали зашторить полки со спиртным в обычных супермаркетах или разрешить торговать алкоголем только в специальных магазинах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комиссия по ликвидации ЧС в Амурской области приняла решение запретить продажу спиртных напитков в районах, подвергшихся подтоплению. Предложение внёс глава субъекта Василий Орлов.