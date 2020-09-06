Экс-губернатор Фургал рассказал, как ему живётся в СИЗО

https://static.news.ru/photo/9cac75da-f020-11ea-a9b5-fa163e074e61_660.jpg СИЗО «Лефортово» Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Арестованный по подозрению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с представителями Общественной наблюдательной комиссии. На встрече бывший чиновник рассказал о жизни в СИЗО.

По словам Фургала, он не имеет никаких конфликтов с администрацией, а отношения с сотрудниками учреждения выстроены на принципах взаимного уважения. Также экс-губернатор сообщил, что разные люди прислали ему в СИЗО более 200 книг. Все издания находятся в хранилище, арестованному по несколько штук выдают на руки по заявлению. Потом выданные забирают и приносят новые.

Сокамерником Фургала является бывший министр открытого правительства Михаил Абызов.

Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет, — цитирует экс-чиновника MK.ru.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против него дали показания другие фигуранты дела, но сам Фургал вину не признаёт. С момента его задержания в Хабаровском крае регулярно проходят акции протеста в его поддержку.

Басманный суд продлил срок ареста Фургала до 9 декабря.

Как ранее писал NEWS.ru, Фургал успокоил своих родственников, которые пришли в суд на заседание по продлению срока ареста, заявив, что он «сидит нормально, ровно».