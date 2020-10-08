Экс-глава аппарата Минобороны РФ Васильева стала почётным академиком

https://static.news.ru/photo/32e9d304-094d-11eb-aa81-fa163e074e61_660.jpg Евгения Васильева Фото: evahomealone/instagram.com

Бывший руководитель аппарата Минобороны России Евгения Васильева получила звание почётного академика Российской академии художеств.

Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почётным академиком Российской академии художеств, — написала она в Instagram.

С 23 июля по 25 августа 2015 года Васильева отбывала наказание в колонии по делу «Оборонсервиса» — в рамках дела расследовались хищения в Минобороны, совершённые при бывшем главе ведомства Анатолии Сердюкове.