Экс-глава аппарата Минобороны РФ Васильева стала почётным академиком

С 23 июля по 25 августа 2015 года Васильева отбывала наказание в колонии по делу «Оборонсервиса» — в рамках дела расследовались хищения в Минобороны, совершённые при бывшем главе ведомства Анатолии Сердюкове.
Сердюков и Васильева не сходят с первых газетных полос с 2012 года после так называемого дела «Оборонсервиса». Чиновница была арестована по обвинению в мошенничестве на 3 млрд рублей, а экс-глава Минобороны лишился поста. Тогда стало известно, что они состоят в близких отношениях, писал NEWS.ru.