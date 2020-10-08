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Экс-глава аппарата Минобороны РФ Васильева стала почётным академиком

12:54, 08 октября 2020
Евгения Васильева Евгения Васильева Фото: evahomealone/instagram.com

Бывший руководитель аппарата Минобороны России Евгения Васильева получила звание почётного академика Российской академии художеств.

Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почётным академиком Российской академии художеств, — написала она в Instagram.

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С 23 июля по 25 августа 2015 года Васильева отбывала наказание в колонии по делу «Оборонсервиса» — в рамках дела расследовались хищения в Минобороны, совершённые при бывшем главе ведомства Анатолии Сердюкове.

Сердюков и Васильева не сходят с первых газетных полос с 2012 года после так называемого дела «Оборонсервиса». Чиновница была арестована по обвинению в мошенничестве на 3 млрд рублей, а экс-глава Минобороны лишился поста. Тогда стало известно, что они состоят в близких отношениях, писал NEWS.ru.

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