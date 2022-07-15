Экс-директора «Открытой России» приговорили к четырем годам колонии Экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова приговорили к четырем годам колонии

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) приговорили к четырем годам колонии общего режима, передает РБК. Согласно вердикту суда, ему также запрещается заниматься общественно-политической деятельностью в течение восьми лет.

Пивоварову было предъявлено обвинение по делу об участии в деятельности иностранной нежелательной организации (статья 284.1 УК). Экс-координатор организации Татьяна Усманова поясняла, что речь шла о его публикациях в соцсетях с поддержкой кандидатов на выборах муниципальных депутатов.

Согласно материалам дела, «в период с 11.04.2020 по 31.05.2021, являясь исполнительным директором иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение „Открытая Россия“) (Великобритания), в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, будучи два раза в течение одного года привлеченным к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ, продолжил осуществлять общее руководство организацией, проводя рекламную, рекрутинговую, финансовую (по сбору пожертвований) кампании в ее поддержку».

Отмечается, что Пивоваров координировал деятельность организации, занимался рекрутингом сотрудников и ее новых членов, а также публиковал в Сети «материалы, касающиеся деятельности организации и ее проектов».

27 мая «Открытая Россия» заявила о прекращении деятельности. Через четыре дня Пивоварова задержали в аэропорту Санкт-Петербурга и отправили в Краснодар.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе штрафы на 90 тысяч рублей муниципальному депутату по Красносельскому району Илье Яшину за распространение фейков о ВС РФ. Три штрафа политик получил в конце мая.