Экономист заявил, что мигранты не должны занимать стратегические посты в РФ Экономист Абелев: мигранты не должны занимать стратегические посты в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигранты, привлекаемые в Россию, могут занимать только должности, требующие среднего уровня квалификации, заявил NEWS.ru экономист Олег Абелев. По его мнению, если иностранный работник займет управленческую должность, то после увольнения может возникнуть угроза национальной безопасности, если тот решит покинуть страну.

Всегда существует риск, что мигрант, который получит высокий уровень квалификации и займет стратегическую управленческую должность, может однажды покинуть страну. Это в том числе риски национальной безопасности, — сказал Абелев.

Он добавил, что в связи с этим стратегические должности должны заполняться гражданами страны, даже в случае необходимости повышения уровня их компетенций.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что РФ сможет отказаться от мигрантов на рынке труда благодаря развитию новых технологий. При этом он подчеркнул, что быстрого результата на этом направлении добиться невозможно.

Доцент факультета социальных наук ВШЭ Евгений Варшавер сообщил о снижении потока трудовых мигрантов из Центральной Азии. Вместо России они стали чаще выбирать страны Европы или Юго-Восточной Азии. По словам Варшавера, эта тенденция связана со слабеющим рублем: приезжающие работать в РФ в итоге стали получать меньше денег при том же уровне занятости.