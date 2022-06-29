Экономист оценил новые требования ЦБ к данным клиентов Экономист Диденко: новые требования ЦБ к данным клиентов абсолютно логичны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые требования Центробанка к данным клиентов абсолютно логичны, а к необходимости подтверждать электронную почту и проверять телефонный номер все привыкнут, сообщил член Международного союза экономистов Игорь Диденко. Чем больше информации есть у банка, тем удобнее и безопаснее ему работать с клиентами, отметил он в разговоре с «Радио 1».

Учитывая нынешний уровень в большей степени удалённого характера взаимоотношений с банками, наверное, определённые шероховатости могут быть. Но если это требование обязательное, оно должно выполняться. Все привыкнут, — сказал Диденко.

Он подчеркнул, что для банков это в первую очередь вопрос безопасности, в процессе экономической деятельности нормально предъявлять подобные требования. В том числе так автоматически решатся многие проблемы с «отмыванием» денег.

Ранее стало известно, что с 1 октября клиентам российских банков будет разрешено добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров разъяснил, что запрет можно будет устанавливать, к примеру, на переводы или выдачу онлайн-кредитов. При этом, отметил он, банки будут обязаны представить клиентам такую услугу бесплатно.