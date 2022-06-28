Клиентам банка разрешат отказаться от онлайн-услуг для защиты от мошенников

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Клиентам российских банков с 1 октября будет разрешено добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

С 1 октября клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст России, — сказано в сообщении регулятора.

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров по этому поводу в своём Telegram-канале разъяснил, что запрет можно будет устанавливать, к примеру, на переводы или выдачу онлайн-кредитов. Можно будет установить максимальную сумму одной операции, а также лимит на определённый период времени. При этом, отметил Уваров, банки будут обязаны представить клиентам такую услугу бесплатно.

Если у вас есть счета в нескольких банках, надо написать заявление в каждом из них. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операции можно в любое время, — разъяснил директор департамента информационной безопасности ЦБ.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев прокомментировал инициативу Банка России по введению механизма самозапрета на выдачу кредитов для граждан с целью противодействия мошенникам. Эксперт отметил, что такой механизм защитит пожилых людей от действий обманщиков.