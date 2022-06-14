«Возможность обезопасить стариков»: эксперт о самозапрете кредитования Финансист Разуваев заявил, что самозапрет кредитования обезопасит стариков от мошенников

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Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев прокомментировал NEWS.ru инициативу Банка России по введению механизма самозапрета на выдачу кредитов для граждан с целью противодействия мошенникам. Эксперт отметил, что такой механизм защитит пожилых людей от действий обманщиков. Также, по мнению Разуваев, самозапрет поможет обезопасить азартных людей от импульсивного желания взять кредит, чтобы отыграться.

Я полностью поддерживаю данную инициативу, так как кредитное мошенничество — это актуальная на сегодня проблема. Одним из главных плюсов здесь является возможность огородить пожилых людей от действий мошенников. Ведь есть огромное количество историй, когда старики брали кредиты под давлением обманщиков. Теперь это будет сделать намного труднее. Польза также будет и для азартных людей. В этом случае человек может заранее обезопасить себя от того, чтобы взять кредит и попытаться отыграться, как это часто бывает, — сказал Разуваев.

14 июня Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов. Как сообщает ЦБ, на межведомственное согласование направлены законодательные предложения, позволяющие человеку зафиксировать в своей кредитной истории специальную отметку: «запрещаю выдавать мне кредит».

В ЦБ уточнили, что ограничения могут быть разными, в том числе по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов. Если же гражданин действительно решит самостоятельно взять кредит, ему нужно будет снять эту отметку и получить необходимые средства в течение двух дней. Предполагается, что подобная «задержка» позволит клиенту обдумать необходимость взятия кредита и принять более взвешенное решение по этому поводу.