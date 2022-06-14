Россияне смогут запретить себе брать кредиты ЦБ предложил ввести для граждан самоограничения на выдачу кредитов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для граждан с целью противодействия мошенникам. Как сообщается на сайте ЦБ, на межведомственное согласование направлены законодательные предложения, позволяющие человеку зафиксировать в своей кредитной истории специальную отметку: «запрещаю выдавать мне кредит».

Это такая самозащита <...>. При этом человек может выбирать или отказываться от этой «галочки» столько раз, сколько ему нужно, — пояснил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Он уточнил, что ограничения могут быть разными, в том числе по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов. Если же гражданин действительно решит самостоятельно взять кредит, ему нужно будет снять эту отметку и получить необходимые средства в течение двух дней. Предполагается, что подобная «задержка» позволит клиенту обдумать необходимость взятия кредита и принять более взвешенное решение по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Банк России хочет обязать микрофинансовые организации создавать дополнительные резервы по займам, выдающимся на чужой паспорт. Предполагается, что такой шаг заставит МФО лучше проверять клиентов, поскольку мошенники до сих пор часто берут кредиты на документы других людей.