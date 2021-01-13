Экономист: дыра в Пенфонде оставит без денег будущих пенсионеров

https://static.news.ru/photo/ae97474a-5649-11eb-a335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россиянам, которые родились после 1972 года, не стоит ждать большой пенсии из-за дефицита денег в Пенсионном фонде. Такое мнение высказал экономист Виталий Калугин.

Дыра в Пенсионном фонде России сейчас — это объективная реальность. Людям, родившимся после 1972 года, рассчитывать на нормальные выплаты от государства не стоит, — приводит слова эксперта URA.RU.

По его словам, пенсия будет настолько низкой, что прожить на эти деньги станет невозможно.

Аналитик отметил, что для выхода из сложившейся ситуации необходимо сначала восстановить экономику и только потом собирать налоги.

С мнением экономиста не согласна член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. Она считает, что государство выполняет свои обязательства в полной мере и продолжит это делать в будущем.

До 2023 года из федерального бюджета в ПФ РФ предусмотрены трансферты, которые будут больше инфляции. К 2024 году средняя выплата неработающим пенсионерам должна составить 20 тысяч рублей, — пояснила депутат.

Она добавила, что обязательства государства в этой части выполняются, а индексировать пенсию будут не реже раза в год, по сумме не меньше, чем уровень инфляции.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Речь идёт о социальных и страховых пенсиях, а также о фиксированной выплате к страховой пенсии. Проектом предлагается индексацию социальных пенсий ежегодно проводить с 1 апреля и дополнительно — с 1 июля. Но только в том случае, если за прошлый год инфляция превысит темпы роста прожиточного минимума пенсионера.