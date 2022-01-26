Екатерина Мень: блокировка iHerb ударит по детям с аутизмом

Если маркетплейс iHerb будет заблокирован на территории России, дети с аутизмом лишатся доступа к необходимым для них пищевым добавкам, заявила NEWS.ru директор Центра проблем аутизма Екатерина Мень. По её мнению, внесение сайта в реестр Роскомнадзора основано не на законе, а на подавлении здоровой конкуренции.

Мы уважаем закон и правосудие, принципы самостоятельности и независимости судебной власти. Однако мы считаем, что несправедливость не может признаваться законной, — подчеркнула она.

По её словам, отсутствие доступа к маркетплейсу обернётся подрывом возможностей поддержания достойного уровня жизни детей-инвалидов. Мень обратила внимание, что специального лекарственного лечения аутизма не существует, но в клинической практике приняты «нутрицевтические и диетические вмешательства».

Это прямым образом формирует экономический и средовой барьер в достижении детьми с инвалидностью привычного качества жизни, что прямо противоречит Конвенции о правах инвалидов, — добавила она.

Мень отметила, что БАДы, диетическое и специализированное питание были исключены из санкционных списков ради обеспечения прав инвалидов. По её мнению, деятельность государственных органов по ограничению доступа семей, в которых есть дети с аутизмом, «к более качественной и дешёвой продукции для их детей» противоречит приоритетам поддержки семей с детьми.

26 января популярный интернет-магазин по продаже витаминов и товаров для здорового образа жизни iHerb был включён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Магазин попал в список по решению Центрального районного суда Барнаула, который установил, что качество и маркировка некоторых товаров интернет-магазина не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС. При этом доступ к сайту пока не ограничивается.

В конце декабря прошлого года Алтайский краевой суд отклонил апелляцию iHerb на решение Барнаульского суда и полностью подтвердил вердикт нижестоящей инстанции.