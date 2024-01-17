«Его выступления — ошибка»: Бородин назвал причину отмены концерта Кортнева Глава ФПБК Бородин: Кортневу нельзя позволять зарабатывать в России

Фото: АГН «Москва»

Алексей Кортнев

Концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева был отменен из-за гражданской позиции общества, рассказал NEWS.ru руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, необходимо запрещать выступления артистов, которые не поддерживают свою родину и дискредитируют российскую армию.

Концерт отменили после нашего обращения. Я вчера вышел на хозяина ресторана, в котором Кортнев должен был выступать, объяснил ситуацию. Допускать его выступления — это ошибка, граждане были против этого. Позиция Кортнева всем ясна. Тогда как можно таким людям давать возможность зарабатывать в России после их высказываний? Эти люди дискредитируют российскую армию, СВО, но хотят зарабатывать на нас. Касаемо Кортнева — это позиция гражданского общества. Более 20 тысяч людей оставляют свои комментарии у меня в соцсетях, выражая свое недовольство, — заявил Бородин.

Активист также поддержал инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов. По мнению Бородина, имущество, конфискованное у данной категории граждан, следует отдать русским военным на передовой.

Ранее Алексей Кортнев разместил в Сети сообщение, в котором осудил СВО и действия России на Украине. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал отменить выступления фронтмена «Несчастного случая» по всей стране.