«Нас услышали»: Бородин об отмене концерта Алексея Кортнева в Самаре Активист Бородин призвал вносить в особый список подобных Кортневу артистов

Фото: Виталий Бородин/Telegram

Нельзя давать возможность таким артистам, как лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, зарабатывать в России и на россиянах, заявил NEWS.ru активист, руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он добавил, что накануне обращался с жалобой в правительство Самары и объяснил, что музыканта нельзя допускать к выступлению.

Он настоящий предатель, мы все знаем, как он относится к СВО. Таких людей, даже если они пока не признаны иностранными агентами и на них не заведено дело, все равно нужно ставить на контроль, вносить в особый список. Им нельзя давать возможность зарабатывать в России и на наших гражданах, — подчеркнул Бородин.

Он отметил, что органы власти слушают и слышат активистов и региональное правительство тоже хорошо знает инициативных граждан. Бородин заявил, что сейчас наступило время, когда все сплотились. По его словам, он поддерживает президента РФ и продолжит это делать.

Ранее организаторы отменили концерт Алексея Кортнева в Самаре. Причина отмены выступления не называется. До этого музыкант разместил в Сети сообщение, в котором осудил СВО и действия России на Украине. После этого Бородин сообщил о своем призыве отменить выступление фронтмена «Несчастного случая» не только в Самаре, но и по всей стране.