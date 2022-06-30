«Его все любили»: выпускница РАНХиГС об обвиняемом в мошенничестве ректоре Выпускница РАНХиГС об обвиняемом в мошенничестве ректоре: «Всегда пресекал взятки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мау

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау всегда хорошо относился к студентам и охотно с ними общался, рассказала в беседе с NEWS.ru выпускница вуза. Собеседница призналась, что находится в шоке от новостей про задержание ректора, потому что именно он «всегда пресекал взятки» в отличие от других преподавателей.

Когда я училась, у студентов и родителей денег никто не просил. Относился хорошо ко всем, общительный очень, всегда останавливался, спрашивал, как дела. У РАНХиГС на то время был договор с Абхазией и все студенты оттуда учились по квоте. Бесплатно им все было. Сейчас не знаю как, — рассказала она.

Другой выпускник заявил, что после скандала с директором Института госслужбы и управления РАНХиГС Игорем Барцицем можно не удивляться таким новостям. Мужчина был ключевым фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве в вузе. Тогда он признал вину и полностью возместил ущерб. Барциц больше не является работником РАНХиГС.

Ранее стало известно, что Мау задержали и предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. До задержания его двое суток допрашивали.

Мау проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было заведено на экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову, а также директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других.