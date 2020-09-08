Трудиться и не «стучать»: Ефремову рассказали, как вести себя в тюрьме

https://static.news.ru/photo/59e7fd9e-f1f3-11ea-912a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к восьми годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО), если положительно себя зарекомендует в колонии. Такое мнение высказал адвокат и писатель Андрей Гривцов.

Для этого, по его словам, артисту следует вести себя как «нормальный, спокойный, адекватный человек»: не создавать конфликтов на ровном месте и не ставить себя выше сокамерников. Нужно также сразу по прибытии в колонию трудоустроиться и не уклоняться от работы. Вдобавок ко всему имеет смысл участвовать в общественной жизни.

Решение об УДО принимает суд. Однако он учитывает рекомендации администрации тюрьмы, напомнил юрист.

Важно не получать взысканий и не попадать под влияние тех, кто негативно настроен по отношению к администрации. Кроме того, Ефремову нужно будет погасить гражданские иски потерпевших. Это тоже будет учитываться судом, — цитирует Гривцова сайт телеканала «360».

По мнению адвоката, Ефремову нужно придерживаться общечеловеческой порядочности — не заниматься «стукачеством». Однако важно выполнять все законные требования администрации: соблюдать внутренний распорядок, заправлять кровать, работать и так далее.

Адвокат также высказал мнение, что, учитывая популярность Ефремова, к нему будет особое отношение. На известного, публичного человека никто нападать не будет. И если Ефремов сам не допустит ошибок, то его пребывание в колонии будет достаточно комфортным.

Тем не менее, добавил Гривцов, в тюрьме важно заниматься здоровьем, так как там есть риск не только получить обострение хронических заболеваний, но и приобрести новые. По его словам, у сидельцев нередко ухудшается зрение, так как они много времени проводят при искусственном свете. Развивается и гиподинамия — из-за того, что человек находится в ограниченном пространстве, мало двигается и недостаточно бывает на воздухе. Также могут обостриться сердечные заболевания и нервные расстройства.

Юрист посоветовал актёру делать зарядку, ходить на прогулки, заниматься спортом. Но самое важное, подчеркнул он, не отчаиваться и не заблуждаться, что на этом жизнь закончена. Важно думать о хорошем, добавил Гривцов.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его права управления автомобилем на три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев намерен обжаловать это решение.