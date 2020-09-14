Ефремову предрекли ломку из-за вынужденного отказа от алкоголя

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Нарколог Инна Зражевская заявила, что актёр Михаил Ефремов в тюрьме столкнётся с тяжёлым испытанием из-за вынужденного отказа от спиртных напитков.

В чём опасность, когда резко человек лишается алкоголя. Есть такое понятие как синдром отмены, он может быть осложнённый или неосложнённый, — отметила эксперт в эфире передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

По её словам, в первом случае у человека начинается ломка, во время которой может случиться эпиприступ, судороги и потеря сознания. Кроме того, возможно обострение ишемической болезни.

Скорее всего, у Михаила Олеговича полинаркомания, — предположила нарколог.

Она считает, что артист мог злоупотреблять таблетированными препаратами и психоактивными веществами.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических веществ.

Как писал NEWS.ru, адвокат артиста Эльман Пашаев считает, что Пресненский суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, потому что судили «не обыкновенного человека, а Ефремова». Как отметил адвокат, суд был откровенно необъективен к его подзащитному. Он считает, что есть все шансы отменить приговор в кассационной инстанции, а также в Верховном суде. Высказываниями о собственной вине в случившемся Пашаев возмутился. Семья осуждённого уже занялась поисками нового адвоката.