Ефремова этапировали в московский СИЗО для участия в следственных действиях

https://static.news.ru/photo/811976a0-67d6-11eb-9cc5-96000091f725_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый за смертельное ДТП Михаил Ефремов этапирован из колонии № 4 в Белгородской области в СИЗО Москвы. Об этом сообщили в УФСИН по региону.

В рамках ст. 77.1 Уголовного кодекса РФ на основании постановления Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве 4 февраля осуждённый Ефремов был этапирован в один из следственных изоляторов г. Москвы для участия в следственных действиях, — говорится в сообщении.

В каких именно следственных действиях предстоит принять участие Ефремову, не сообщается.

По данным «МК», Ефремова могли вывезти из белгородской колонии для очной ставки со лжесвидетелями, речь которых в суде якобы проплатил его адвокат Эльман Пашаев.

Ранее в отношении трёх свидетелей, которые давали показания в суде об обстоятельствах смертельного ДТП с участием Ефремова, возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в МВД. Их свидетельства признаны заведомо ложными, пояснили в ведомстве. Двое из них рассказали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам актёр после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность незнакомого ему мужчины, который, по его словам, сел в автомобиль до аварии.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

6 ноября приговор актёру вступил в законную силу и тот был этапирован в исправительную колонию в Белгородской области, писал NEWS.ru.