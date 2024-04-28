Ефремов снова попросит об УДО Mash: актер Михаил Ефремов подаст на УДО в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

В сентябре 2024 года актер Михаил Ефремов планирует подать на очередное УДО, сообщает Telegram-канал Mash. Как указал канал, решение о его освобождении будет зависеть от мнения внутренней комиссии колонии, которая на данный момент выступает против этой идеи.

Чтобы актер мог покинуть Белгородскую колонию досрочно, необходимо согласование прошения и положительное заключение комиссии, которое будет отправлено в суд.

Также возможен вариант, когда адвокат актера подает заявление об УДО напрямую в суд, но учитывая судебную практику и мнение колонии, вероятность положительного решения в этом случае невысокая. Ефремов уже дважды получил отказ в прошении об УДО, — говорится в сообщении.

Ранее родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили, что не возражают против его условно-досрочного освобождения, заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский. По его словам, они долго думали над предложением представителей Ефремова и в конечном счете озвучили положительное решение.

Также нарколог Владимир Каторгин заявил, что совершивший смертельное ДТП под влиянием алкоголя актер Михаил Ефремов искренне раскаивается и навряд ли допустит повторения трагедии. Специалист выразил надежду, что артист за время пребывания в колонии сможет избавиться от пагубной привычки.