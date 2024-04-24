Стала известна реакция потерпевших на возможное УДО Ефремова Потерпевшие по делу актера Ефремова не против его УДО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не возражают против его условно-досрочного освобождения, заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский. По его словам, которые приводит ТАСС, они долго думали над предложением представителей Ефремова и в конечном счете озвучили положительное решение.

Они долго думали, можно ли простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью, — сказал адвокат.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремову отказали в УДО. Причиной называлось нарушение им режима в колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание. Однако позже адвокат актера Юрий Падалко опроверг эту информацию. По его словам, ходатайство об УДО еще не подавали.

До этого адвокат Сергей Жорин заявил, что назначенное Ефремову наказание в виде 7,5 года колонии было для него слишком суровым, актер уже давно все осознал и его давно пора отпустить. В то же время он отметил, что с началом СВО суды стали значительно реже удовлетворять ходатайства об УДО, чтобы побудить осужденных добровольно становиться участниками спецоперации.