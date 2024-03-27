Нарколог рассказал о шансах Ефремова победить алкоголизм в колонии Нарколог Каторгин: Ефремов навряд ли допустит повторения трагедии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Совершивший смертельное ДТП под влиянием алкоголя актер Михаил Ефремов искренне раскаивается и навряд ли допустит повторения трагедии, считает нарколог Владимир Каторгин. В беседе с Пятым каналом специалист выразил надежду, что артист за время пребывания в колонии сможет избавиться от пагубной привычки.

Срок вполне неплохой 4,5 года. Но вопрос: достаточно ли для того, чтобы не вернуться в запой? Он повис в воздухе. Здесь это зависит от многих факторов. Насколько сильной была до этого зависимость? Один из возможных вариантов — он никогда больше не выпьет, поскольку понимает и осознает, что он совершил под влиянием алкоголя, — пояснил Каторгин.

Психолог добавил: если бы Ефремов принял решение бросить алкоголь по собственной воле, то было бы больше шансов, что актер навсегда откажется от спиртного. Однако поскольку пауза в употреблении была вынужденной, то результат может быть непредсказуемым.

Иногда можно не пить десять лет и вдруг на какой-нибудь вечеринке выпить рюмку, и все пойдет насмарку, — подчеркнул специалист.

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что назначенное Ефремову наказание было для него слишком суровым, актер уже давно все осознал и его давно пора отпустить. В то же время он отметил, что с началом СВО суды стали значительно реже удовлетворять ходатайства об УДО, чтобы побудить осужденных добровольно становиться участниками спецоперации.