Ефремов попросил о проведении биологической экспертизы

https://static.news.ru/photo/96699df2-eb6a-11ea-b232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Артист Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, на заседании в Пресненском суде попросил о проведении биологической экспертизы. Как передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда, Ефремов заявил, что никогда не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Я вас всё-таки прошу, сделайте биологическую экспертизу подушки безопасности на пассажирском сиденье. Я никогда не садился за руль в пьяном состоянии, — сказал Ефремов.

Ранее его защитники уже заявляли аналогичное ходатайство, но суд в нём отказал. Сегодня процесс по делу Ефремова продолжился после недельного перерыва, который был дан на поиск новых защитников.

Как писал NEWS.ru, очевидец, который якобы видел Ефремова в момент ДТП на пассажирском сиденье, живёт в Анапе. И неизвестно, как его можно будет допросить в суде и вообще можно ли будет это сделать. Об этом заявил адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. До этого момента Пашаев утверждал, что свидетель, видевший актёра Михаила Ефремова в момент ДТП не за рулём, вообще находился в 300 км от Анапы. Этим объяснялась невозможность вызвать его в суд.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водителя госпитализировали, но он скончался в больнице. В момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит до 12 лет колонии.