Ефремов получил замечание от судьи за перепалку

https://static.news.ru/photo/c657f09e-e23d-11ea-9013-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как во время судебного заседания актёр Михаил Ефремов обменялся резкими высказываниями с адвокатом родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова, судья вынесла замечание артисту.

Причиной перепалки Ефремова и Александра Добровинского стала квалификация эксперта, приглашённого защитником актёра Эльманом Пашаевым. Тот в свою очередь заявил, что в автотехнической экспертизе нет исследований на предмет вброса отравляющих веществ через кондиционер Jeep Grand Cherokee, принадлежащего Ефремову. Кроме того, специалист также отметил вероятность ослепления водителя лазером.

Во время допроса эксперт также обратил внимание судьи на то, что управление автомобилем Ефремова могли перехватить хакеры, а на месте ДТП быть «энергетические дыры и грозовые сгустки», передаёт РИА Новости.

До этого Ефремов сделал замечание Добровинскому. Раздражение актёра вызвал смех юриста во время допроса свидетеля защиты Татьяны Беркович.

8 июня актёр за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу, где ему диагностировали транзиторные ишемические атаки.

Как писал NEWS.ru, ранее поэт Андрей Орлов (Орлуша), находясь на допросе в Пресненском суде Москвы, рассказал, что он поехал на похороны Сергея Захарова, погибшего в аварии с Ефремовым.