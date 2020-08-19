Ефремов осадил Добровинского на заседании суда

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Актёр Михаил Ефремов сделал замечание адвокату Александру Добровинскому, который представляет интересы родственников погибшего водителя в аварии с участием артиста.

Раздражение Ефремова вызвал смех юриста во время допроса свидетеля защиты Татьяны Беркович.

Человек погиб, чего вы смеётесь! — воскликнул Ефремов.

В суде 19 августа слушаются показание свидетелей защиты Ефремова — Татьяны Беркович и Никиты Высоцкого, который назвал артиста «очень хорошим и верующим человеком». О Беркович известно, что она является ресторатором и давно дружит с Ефремовым. Ранее она рассказывала, что слухи о богатстве актёра явно преувеличены, к тому же на его попечении шестеро детей и ряд других людей, которые тоже пострадают, если актёр отправится в колонию.

8 июня актёр за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу, где ему диагностировали транзиторные ишемические атаки.

Как писал NEWS.ru, ранее источник сообщил, что Беркович проверяют на причастность к передаче наркотиков.