Единственный в РФ корги-полицейский покинул службу

https://static.news.ru/photo/b8559172-b894-11ea-8493-fa163e074e61_660.jpg Фото: corgi_police_dog/instagram.com

Офицер Рыжий, который является единственным в России корги-полицейским, ушёл на пенсию.

Сообщение об этом появилось в его Instagram. Офицер служил в транспортной полиции Нижнего Новгорода, где вместе со своим напарником, бельгийской овчаркой Зиггером, занимался поиском наркотиков.

Приказ об отставке пса подписал начальник местного УМВД. Корги прослужил в полиции более семи лет и должен был уйти на пенсию в 2019 году, но тогда его контракт продлили ещё на 12 месяцев. Теперь у Зиггера появится новый напарник, передаёт TJ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что завязнувшего в болоте пожилого мужчину в Польше спасла его собака. 83-летний житель Рытеля в Варминьско-Мазурском воеводстве пошёл гулять в лес со своим псом и провалился в болото. После пропажи старика близкие сообщили в полицию. Его пёс по кличке Филипп своим лаем три дня пытался привлечь людей, не отходя далеко от хозяина. В конце концов жители соседней деревни услышали собаку.