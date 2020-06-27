Единственный в РФ корги-полицейский покинул службу

Офицер Рыжий, который является единственным в России корги-полицейским, ушёл на пенсию.
Сообщение об этом появилось в его Instagram. Офицер служил в транспортной полиции Нижнего Новгорода, где вместе со своим напарником, бельгийской овчаркой Зиггером, занимался поиском наркотиков.
Приказ об отставке пса подписал начальник местного УМВД. Корги прослужил в полиции более семи лет и должен был уйти на пенсию в 2019 году, но тогда его контракт продлили ещё на 12 месяцев. Теперь у Зиггера появится новый напарник,
Ранее NEWS.ru писал о том, что завязнувшего в болоте пожилого мужчину в Польше спасла его собака. 83-летний житель Рытеля в Варминьско-Мазурском воеводстве пошёл гулять в лес со своим псом и провалился в болото. После пропажи старика близкие сообщили в полицию. Его пёс по кличке Филипп своим лаем три дня пытался привлечь людей, не отходя далеко от хозяина. В конце концов жители соседней деревни услышали собаку.
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